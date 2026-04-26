Россиян начали штрафовать за демонстрацию среднего пальца
В России стали штрафовать за демонстрацию среднего пальца, сообщает РИА Новости.
Согласно законодательству, это может расцениваться как оскорбление. Сумма взыскания варьируется от трех до пяти тысяч рублей. Так, на три тысячи рублей оштрафовали жительницу Башкирии, которая показала средний палец знакомой в торговом центре. Аналогичный размер штрафа суд установил в Тольятти, где девушка показала средний палец во время спора за место на парковке.
Запись с видеорегистратора послужила доказательством в судебном деле в Иркутской области. Там мужчина показал средний палец при обгоне автомобиля. Его оштрафовали на три тысячи рублей.
В Коми сумма взыскания оказалась 3 тыс. 200 рублей — жест показали в ходе перебранки в жилом дворе, оскорбившихся оказалось несколько. В Кировской области неприличный жест директору школы показала мама одного из учеников. Сначала родительницу оштрафовали на четыре тысячи рублей, а позднее директор потребовал возместить ему моральный вред. Суд взыскал с нарушительницы еще десять тысяч рублей.
Оскорбление соседа в общедомовом чате может грозить обидчику штрафом до 10 тысяч рублей, а фото машины не является разглашением персональных данных, объяснила в интервью НСН юрист Яна Бондаренко.
