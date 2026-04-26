СМИ: Мужчина погиб при атаке БПЛА на Севастополь

Он находился в машине на Генерала Острякова — медики пытались спасти, но не смогли. Ещё три чесловека получили травмы. Пожилые мужчина и женщина получили осколочные ранения в районе Генерала Мельника и Балаклавы. Молодой человек пострадал на Хрюкина. Всех госпитализировали.

В Академии хореографии выбило окна обломками беспилотника — люди были в укрытии, никто не пострадал. Из-за осколков загорелся дом у Фиолентовского шоссе и шиномонтажка в СТ «Фронтовик». В СТ «Гераклея» осколок пробил стену дома.

Обломки выбили окна на Радиогорке и Горпищенко. Также БПЛА повредили линии электропередач. Есть сообщения о попаданиях пуль в дома и окна.

Ранее стало известно, что в ДНР из-за ударов ВСУ погиб один человек, еще девять ранены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

