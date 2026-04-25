Сомалийские пираты захватили танкер Honour 25 с 18 тысячами баррелей нефти

По данным издания, судно с 17 членами экипажа на борту было атаковано поздно вечером 22 апреля, когда находилось примерно в 30 морских милях (около 55 км) от побережья. Сначала на танкер поднялись шестеро вооружённых пиратов, позже к ним присоединились ещё пятеро. Сейчас захваченное судно стоит на якоре недалеко от города Бандарбейла.

На борту танкера находится около 18,5 тысячи баррелей нефтепродуктов. В составе экипажа 10 пакистанцев, 4 индонезийца, а также по одному гражданину Индии, Шри-Ланки и Мьянмы.

В ноябре прошлого года пираты захватили у берегов Сомали танкер под флагом Мальты, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».