В Госдуме призвали россиян отказаться от карт Visa и Mastercard
Работа в России просроченных карт платёжных систем Visa и Mastercard в 2026 году может быть ограничена. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В интервью «Парламентской газете» депутат рассказал, что такие карты продолжают использовать порядка 20% россиян. При этом из-за истекающего срока действия такого «пластика» и устаревающих чипов повышается риск технических сбоев, а также мошенничества.
По его словам, для решения проблемы предлагается предоставить Центробанку РФ право постепенного вывода таких карт из оборота, соответствующие правовые вопросы планируется отрегулировать и утвердить в первой половине текущего года.
«Более активная работа в этом направлении начнётся во второй половине года», - заключил парламентарий.
Ранее директор департамента национальной платёжной системы Центробанк РФ Алла Бакина заявила, что регулятор ожидает решения по отключению продлённых карт систем Visa и Mastercard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
