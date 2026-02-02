В Госдуме призвали россиян отказаться от карт Visa и Mastercard

Работа в России просроченных карт платёжных систем Visa и Mastercard в 2026 году может быть ограничена. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Карты «МИР» с истёкшим сроком действия продолжат бессрочно работать в России

В интервью «Парламентской газете» депутат рассказал, что такие карты продолжают использовать порядка 20% россиян. При этом из-за истекающего срока действия такого «пластика» и устаревающих чипов повышается риск технических сбоев, а также мошенничества.

По его словам, для решения проблемы предлагается предоставить Центробанку РФ право постепенного вывода таких карт из оборота, соответствующие правовые вопросы планируется отрегулировать и утвердить в первой половине текущего года.

«Более активная работа в этом направлении начнётся во второй половине года», - заключил парламентарий.

Ранее директор департамента национальной платёжной системы Центробанк РФ Алла Бакина заявила, что регулятор ожидает решения по отключению продлённых карт систем Visa и Mastercard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

