Депутат Драпеко предложила отнимать «Пушкинскую карту» у перекупщиков билетов
Махинации с «Пушкинской картой» вышли на новый уровень, сегодня из любой бумажки пытаются сделать деньги, сказала НСН Елена Драпеко.
В случае, если вскроется мошенничество с «Пушкинской картой», можно будет ставить вопрос о ее отобрании у владельца. Об этом НСН заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре, российская и советская актриса Елена Драпеко.
Ранее несколько десятков обладателей билетов на спектакль «Женщины Есенина» во МХАТе имени Горького не пустили смотреть постановку. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Директор театра Владимир Кехман объяснил, что билеты были куплены со скидкой по «Пушкинской карте», а многие посетители не могли ей воспользоваться в силу возраста («Пушкинская карта» предназначена для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет). По одной из версий, билеты были приобретены у перекупщиков. По словам Драпеко, решить проблему с мошенничеством поможет разбирательство.
«“Пушкинская карта” выдается по спискам учебными заведениями для людей определенного возраста. А в этом случае на спектакль пришли взрослые люди. Нужно выяснять, как она к ним попала или как они смогли купить билеты и прийти», — сказала Драпеко.
По словам собеседницы НСН, среди молодых людей, пользующихся «Пушкинской картой», вполне могут оказаться перекупщики.
«В случае, если такое мошенничество раскрывается, можно ставить вопрос об отобрании “Пушкинской карты” у владельца. Мы пытаемся удержать эту “Пушкинскую карту”, чтобы продолжить ее финансирование через бюджет. Конечно, подобные случаи очень портят картину», — отметила депутат.
Вспоминая случаи с махинациями при выдаче «Пушкинской карты», Драпеко в заключение отметила, что сейчас махинации вышли на новый уровень.
«Из любой бумажки пытаются деньги сделать», — посетовала она.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил в Минкультуры письмо с предложением ввести «Пушкинскую карту» для учителей.
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