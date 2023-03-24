Кехман раскрыл схему мошенничества с «Пушкинскими картами»
Генеральный директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман заявил, что билеты, купленные по «Пушкинской карте», затем перепродаются третьим лицам.
«На спектакль «Женщины Есенина» не были допущены порядка 75 человек, купившие билеты с рук. При сканировании билетов на входе было выявлено, что эти билеты приобретены по «Пушкинским картам»», - цитирует Кехмана РИА Новости.
Сотрудники театра заметили несовпадения. В частности, возраст посетителей исключал возможность покупки билета по «Пушкинской карте».
Пушкинская карта выдается с 14 до 22 лет включительно. Каждый год на нее поступает 5000 рублей, которые можно потратить на билеты в музеи, театры и другие культурные мероприятия.
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