«Пушкинскую карту» для учителей предложили ввести в Госдуме
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил в Минкультуры письмо с предложением ввести "Пушкинскую карту" для учителей, сообщают РИА Новости со ссылкой на документ.
"Считаю, что учителям, которые сопровождают детей в музеи или театры или другие учреждения культуры, нужно обеспечить бесплатный вход туда. Преподаватель не должен во время экскурсии с классом ожидать школьников на улице или же приобретать билет за свой счет. Проблему может решить аналог учительской "Пушкинской карты", - приводит слова Чернышова агентство.
Российские школьники и студенты могут пользоваться "Пушкинской картой" начиная с 14 лет. С ней билеты в музеи, театры и филармонии приобретаются за счет государства. Ранее Минкультуры поддержало опцию посещения кино по Пушкинской карте, сообщает НСН.
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