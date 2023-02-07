«Пушкинскую карту» для учителей предложили ввести в Госдуме

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил в Минкультуры письмо с предложением ввести "Пушкинскую карту" для учителей, сообщают РИА Новости со ссылкой на документ.

"Считаю, что учителям, которые сопровождают детей в музеи или театры или другие учреждения культуры, нужно обеспечить бесплатный вход туда. Преподаватель не должен во время экскурсии с классом ожидать школьников на улице или же приобретать билет за свой счет. Проблему может решить аналог учительской "Пушкинской карты", - приводит слова Чернышова агентство.

Российские школьники и студенты могут пользоваться "Пушкинской картой" начиная с 14 лет. С ней билеты в музеи, театры и филармонии приобретаются за счет государства. Ранее Минкультуры поддержало опцию посещения кино по Пушкинской карте, сообщает НСН.

