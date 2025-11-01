Мосгордума приняла бюджет столицы на 2026–2028 годы

Мосгордума приняла закон «О бюджете города Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов». Согласно бюджету, будут выделены средства на реализацию 13 госпрограмм, а расходы социальной направленности увеличатся на 15%. Об этом сообщило агентство «Москва».

По словам министра столичного правительства, главы департамента финансов Елены Зяббаровой, столичный мэр Сергей Собянин определил стратегические цели развития города. Приоритетными направлениями станут поддержка реального сектора экономики, повышение качества и доступности услуг населению, всесторонняя поддержка участников спецоперации России на Украине и членов их семей, а также надежная социальная защита москвичей.

Кроме того, отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, бюджет столицы традиционно имеет социальную направленность. На социальные нужды пойдет около половины расходов: социальные программы коснутся поддержки москвичей, спорта, культуры, образования, здравоохранения и других отраслей. Поддержку окажут участникам СВО и членам их семей, семьям с детьми и пенсионерам. Также вырастут зарплаты работников бюджетной сферы, выделят средства на формирование безопасной и комфортной городской среды, а также создание новых производств.

На 13 государственных программ направят свыше 90% средств. Москва сохранит позитивную динамику социально-экономического развития. В условиях внутренней трансформации и внешних вызовов экономика Москвы демонстрирует высокую устойчивость. Повысить доходы в 2026-2028 годах помогут поддержка бизнеса, симулирование инвестиций, комплексное развитие инфраструктуры, рост производительности труда, содействие занятости и создание высокотехнологичных производств.

