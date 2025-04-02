В Госдуме призвали пресечь финансовую схему с кешбэком

Речь идет о схеме начисления кешбэка с возвратом товаров. Депутат не исключил, что весной будут внесены соответствующие законодательные предложения. Современные технологии помогут выявить фродеров и пресечь их деятельность. Парламентарий отметил, что одно из направлений борьбы с подобной схемой — запрет рекламы, в которой содержится информация о накрутке кешбэка.

Ранее Ассоциация банков России направила в Роскомнадзор предложения о противодействии фродерам. Предложено создать межбанковские инфраструктурные базы данных клиентов.

Ранее в Госдуме предложили ввести кешбэк за покупки по системе быстрых платежей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

