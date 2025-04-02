В Госдуме призвали пресечь финансовую схему с кешбэком
В России схему с «накруткой» кешбэка необходимо пресечь, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Речь идет о схеме начисления кешбэка с возвратом товаров. Депутат не исключил, что весной будут внесены соответствующие законодательные предложения. Современные технологии помогут выявить фродеров и пресечь их деятельность. Парламентарий отметил, что одно из направлений борьбы с подобной схемой — запрет рекламы, в которой содержится информация о накрутке кешбэка.
Ранее Ассоциация банков России направила в Роскомнадзор предложения о противодействии фродерам. Предложено создать межбанковские инфраструктурные базы данных клиентов.
Ранее в Госдуме предложили ввести кешбэк за покупки по системе быстрых платежей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме призвали пресечь финансовую схему с кешбэком
- СМИ: В 2026 году увеличат пенсию дважды
- Назван новый способ мошенничества в мессенджерах
- СМИ: ЕСПЧ потребовал от Финляндии объяснить причины закрытия границ с Россией
- СМИ: Иностранные компании рискуют потерять права на товарные знаки в России
- Режиссер Стоун призвал Конгресс возобновить расследование убийства Кеннеди
- СМИ: Вашингтон обсуждает поправки в сделку по редкоземельным ресурсам с Украиной
- СМИ: Чиновники США готовят новые планы давления на Россию и Украину
- В Курске после атаки беспилотников повреждена жилая многоэтажка
- США хотят ввести пошлины в 500% против закупающих нефть из России стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru