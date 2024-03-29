В Госдуме предложили ввести кешбэк за покупки по системе быстрых платежей

Также он отметил, что юридические лица не спешат подключать эту систему, потому что не хотят, чтобы информация о транзакциях стала общедоступной для всех банков.

Через Систему быстрых платежей (СБП) в 2023 году было совершено свыше семи млрд операций на общую сумму 31 трлн рублей, сообщает пресс-служба Центробанка РФ. По данным регулятора, около 27,7 трлн рублей из них - это переводы, которые осуществили граждане. Отмечается, что данный показатель в два раза выше, чем по итогам 2022 года.

Ранее официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк сообщила о появлении новой мошеннической схемы через СБП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

