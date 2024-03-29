В Госдуме предложили ввести кешбэк за покупки по системе быстрых платежей
Депутат Госдумы Алексей Говырин предложил ввести кешбэк за покупки по системе быстрых платежей (СБП), передает РИА Новости.
По его словам, подобная схема выгодна сегодня продавцам, а покупателям – нет, поэтому нужно придумать какие-то бонусы.
Также он отметил, что юридические лица не спешат подключать эту систему, потому что не хотят, чтобы информация о транзакциях стала общедоступной для всех банков.
Через Систему быстрых платежей (СБП) в 2023 году было совершено свыше семи млрд операций на общую сумму 31 трлн рублей, сообщает пресс-служба Центробанка РФ. По данным регулятора, около 27,7 трлн рублей из них - это переводы, которые осуществили граждане. Отмечается, что данный показатель в два раза выше, чем по итогам 2022 года.
Ранее официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк сообщила о появлении новой мошеннической схемы через СБП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru