В Госдуме призвали поднять призывной возраст до 40-50 лет

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает необходимым поднять планку возраста призыва на службу в армии до 40-50 лет. В то же время, по его мнению, детей на учить «защищать Родину» с детсадовского возраста.

«Держат же сейчас оборону на фронте те, кому далеко за — и неплохо, надо сказать справляются, раз украинское контрнаступление до сих пор так и не имело успехов», - заявил NEWS.ru парламентарий.

При этом тем, кто не согласится с увеличением призывного возраста, народный избранник предложил уезжать из России.