В Госдуме призвали поднять призывной возраст до 40-50 лет
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает необходимым поднять планку возраста призыва на службу в армии до 40-50 лет. В то же время, по его мнению, детей на учить «защищать Родину» с детсадовского возраста.
«Держат же сейчас оборону на фронте те, кому далеко за — и неплохо, надо сказать справляются, раз украинское контрнаступление до сих пор так и не имело успехов», - заявил NEWS.ru парламентарий.
При этом тем, кто не согласится с увеличением призывного возраста, народный избранник предложил уезжать из России.
Ранее стало известно, что комитет Госдумы по обороне одобрил поправки в законопроект о повышении призывного возраста без переходного периода. Во втором и третьем чтениях документ будет рассматриваться уже сегодня. Возраст призыва предлагается определить с 18 до 30 лет.
Юрист по военному праву Иван Самарин пояснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что тех, кого зачислят в запас по достижении 27-летнего возраста до 1 января 2024 года, на срочную службу уже не призовут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru