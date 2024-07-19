В Госдуме призвали пересмотреть миграционное законодательство РФ

Он считает, что в стране следует кардинально пересмотреть миграционное законодательство.

Антропенко признает, что миграция необходима для обеспечения экономического роста, но, по его словам, неквалифицированные рабочие, не компенсируют то количество преступлений, которые совершаются мигрантами.

«В Подмосковье, например, сложилась ситуация, когда местные жители отдают детей в частные детские сады и школы только потому, что в муниципальные ходят дети мигрантов, неговорящие на русском языке. Соответственно, качество образования для наших детей падает», — добавил депутат.

Ранее председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума рассматривает 25 законопроектов о контроле за миграцией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

