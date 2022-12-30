В Госдуме призвали перейти на систему лекарственного страхования в 2023 году
Не каждый закон срабатывает так, чтобы он облегчал жизнь людей, однако принятия инициативы о лекарственном страховании россияне ждут уже многие годы, отметила в эфире НСН депутат Татьяна Соломатина.
В 2023 году России необходимо перейти от системы льготного лекарственного обеспечения к формату лекарственного страхования, в нынешней ситуации без этого будет крайне сложно справиться, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в разговоре с НСН.
«В 2022 году мы приняли все законопроекты, которые были. На январь и начало года пока ничего не поступало. Конечно, очень волнует лекарственное обеспечение, но такие изменения в законодательство мы ждем от правительства уже многие годы. Считаю, что все-таки должно быть страхование, иначе мы не справимся, особенно в нынешней ситуации. Это желание многих медицинских работников и граждан России. Несомненно, делается многое. Мы только недавно приняли закон о переводе 14 орфанных заболеваний лиц до 18 лет в «Круг добра». Для взрослых остается гораздо больше средств, но это все равно не решает проблемы: лекарственное обеспечение – это прерогатива государства. И все-таки увеличили возраст пациентов, которые могут получать помощь от фонда «Круг добра», с 18 до 19 лет, чтобы успеть передать их во взрослую сеть. Считаю, что это хорошая инициатива», - сказала Соломатина.
Она отметила, что законопроект о лекарственном страховании крайне сложен и нуждается в многочисленных обсуждениях и слушаниях. Также депутат подчеркнула, что закон должен облегчать жизнь граждан, а не наоборот.
«Закон очень сложный. Для того, чтобы поменять законодательную базу, должно быть достаточно большое количество времени, должны проходить обсуждения. Не каждый закон срабатывает так, чтобы он облегчал жизнь людей. Конечно, прежде чем принять какой-то законодательный акт, его нужно отработать, обработать, он должен пройти слушание, должны выступить все эксперты. Этой работой нужно заниматься», - резюмировала Соломатина.
Так, еще в 2019 году бывший министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью радио «Комсомольская правда» заявляла, что Минздрав России рассчитывает в течение двух-трех лет перейти от системы льготного лекарственного обеспечения к формату лекарственного страхования - или полного, или частичного возмещения стоимости лекарств государством, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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