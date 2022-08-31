В российских школах запретят использование мобильных телефонов на уроках

Российским школьникам в новом учебном году запретят использовать мобильные телефоны на уроках. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе общероссийского родительского собрания.

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По словам Кравцова, ученики смогут позвонить или пообщаться на перемене, однако в соответствии с СанПиН использование телефонов на уроках запрещено.

Министр также отметил, что смартфоны и соцсети «зачастую отвлекают и негативно формируют ребенка».

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский предложил запретить ученикам пользоваться телефонами во время уроков, напоминает RT. По его словам, гаджеты отвлекают детей от учебного процесса.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:РоссияМинпросветШколы
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