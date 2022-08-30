Психиатр призвал прикрепить к каждому классу по школьному психологу
Специалисты смогут вовремя оказать помощь детям, отметил в эфире НСН Александр Федорович.
К каждому классу в школе в России необходимо прикрепить психолога, это поможет выявлять на ранних этапах то, что происходит с ребенком и беспокоит его, сказал врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в пресс-центре НСН.
«Школьный психолог должен быть абсолютно параллельно с классным руководителем. В каждом классе этот человек необходим. Потому что отметить на ранних этапах то, что происходит с ребенком… У психологической и педагогической систем как раз должно быть юридическое право, должно быть сформировано правовое поле, в рамках которого эти специалисты могут обратиться и в администрацию школы, и, может быть, в какие-то региональные управленческие структуры. С тем, чтобы, заметив определенную проблему у конкретного ребенка, можно было в рамках взаимодействия с родителями и ребенком улучшить ситуацию. Эта тема должна носить федеральный характер», - сказал Федорович.
Ранее член Гиппократовского форума Инга Юмашева в пресс-центре НСН заявила, что детские игрушки в виде радужных единорогов и монстров необходимо цензурировать в России. По ее словам, они воспитывают в детях эгоизм и эгоцентризм.
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