В Госдуме призвали обязать мигрантов платить за детсады, школы и техникумы

Для детей мигрантов необходимо сделать платным обучение в детсадах, школах и техникумах. Соответствующие предложение партия ЛДПР направила премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщает «Царьград».

В СПЧ заявили о нарушении прав учителей при приеме детей без знания языка

В обращении отмечено, что бесплатное образование для детей мигрантов, во-первых, приводит к нехватке мест в образовательных учреждениях, во-вторых, снижает уровень образования коренного населения.

Ранее соцопрос показал, что большинство россиян поддержали предложение ввести запрет для трудовых мигрантов на ввоз в страну членов своих семей, не имеющих гражданства РФ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ШколыОбучениеМигранты

Горячие новости

Все новости

партнеры