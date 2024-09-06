В Госдуме призвали обязать мигрантов платить за детсады, школы и техникумы
Для детей мигрантов необходимо сделать платным обучение в детсадах, школах и техникумах. Соответствующие предложение партия ЛДПР направила премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщает «Царьград».
В обращении отмечено, что бесплатное образование для детей мигрантов, во-первых, приводит к нехватке мест в образовательных учреждениях, во-вторых, снижает уровень образования коренного населения.
Ранее соцопрос показал, что большинство россиян поддержали предложение ввести запрет для трудовых мигрантов на ввоз в страну членов своих семей, не имеющих гражданства РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru