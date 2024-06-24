В СПЧ заявили о нарушении прав учителей при приеме детей без знания языка
При приеме в школы детей, которые не знают русский язык, нарушаются права других детей, а также права учителей, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев, передает РИА Новости.
По его словам, таких детей сначала нужно обучать русскому языку, а затем уже отправлять в школы, чтобы он смог освоить программу. Он отметил, что учителя в таком случае не могут эффективно донести до ребенка необходимую информацию.
Президент России Владимир Путин ранее поручил до 1 июля подготовить предложения по адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях.
Адаптировать для обучения в российских школах следует детей мигрантов, которые хотят остаться в России, а не «челноков», заявила член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, член Общественной палаты Маргарита Лянге «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru