В Уганде 63 человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями
Более 60 человек погибли в аварии с участием четырех автомобилей в Уганде. Об этом говорится в сообщении местной полиции в соцсетях.
ДТП произошло на трассе между городами Кампалой и Гулу. В аварию попали два автобуса, внедорожник и грузовой автомобиль. По предварительной инфомации, водитель одного автобуса попыталась обогнать грузовик, в это же время другой автобус с противоположного направления пытался обогнать внедорожник. В результате произошло лобовое столкновения автобусов, после этого в них врезались два авто.
«В случившемся сегодня ДТП подтверждена гибель 63 человек», - отметили в полиции.
Ранее в Подмосковье в районе Серпухова грузовик столкнулся с тремя фурами и двумя легковушками, погибли два человека, пишет 360.ru.
