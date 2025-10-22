Нарушение Конституции: В Госдуме призвали убрать курьерские мопеды с тротуаров

Мопеды не должны ездить по тротуарам и пешеходным зонам, им можно разрешить проезд по велодорожкам, заявил НСН Виталий Ефимов.

Передвижение курьерских мопедов по тротуарам – это нарушение прав граждан, отсюда вытекают травмы и гибель людей, заявил НСН президент Союза транспортников России, депутат Госдумы Виталий Ефимов.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил запретить движение по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам курьерскому транспорту с сиденьями и электромоторами. Об этом сообщает Telegram-канал СПЧ. Ефимов эту идею поддержал.

«Пешеходные зоны – это неприкасаемая зона, поэтому эти мопеды - это нарушение прав людей. На тротуары сейчас запустили мотосредства, зачем? Кому-то удобно, но это опасно для всех, нет никакой защищенности от травм и гибели. Если мы не можем защитить людей, это нарушение Конституции. Мопеды не должны ездить по тротуарам и пешеходным зонам, а по поводу велодорожек надо подумать. Наверное, здесь им запрет не нужно вводить. Если наша инфраструктура не готова к новым средствам передвижения, то давайте их отменим. Как мопеды могут ездить по тротуару? Можно еще разрешить автомобилям ездить по тротуарам», - рассказал он.

В первом полугодии 2025 года количество ДТП с электросамокатами и другими и другими средствами индивидуальной мобильности уменьшилось на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил Научный центр безопасности дорожного движения МВД России.

