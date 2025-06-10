В Госдуме заявили, что букмекеры должны нести ответственность за лудоманию
Букмекерские конторы в России должны нести ответственность за профилактику лудомании. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев.
Он напомнил, что в настоящее время разрабатывается законопроект, согласно которому букмекеры должны будут направлять на программы по предотвращению игровой зависимости до 0,2% от своих доходов.
Парламентарий указал, что соответствующие полномочия, в том числе в вопросе отчислений на профилактику, получит Единый регулятор азартных игр.
«В России проблеме зависимости от азартных игр не придают большого значения... Всё начинается с безобидных ставок на спорт, а заканчивается... разрушенной жизнью. Ведь выигрывает всегда казино», - заключил Метелев.
Ранее депутаты Госдумы поддержали законопроект о самозапрете на участие в азартных играх, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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