В Госдуме призвали наказывать «уголовкой» за скручивание автопробега

«Исправность машины определяется не этим показателем. Здесь вопрос безопасности, наверное, не так остро стоит, но надо разобраться. Все-таки человек надеется, что машина исправная, а там больше проблем. При этом любой автомобиль на линию должен выходить исправным вне зависимости от пробега. Это предложение связано именно с мошенничеством. Многие наши люди попадаются на это. Поэтому я полностью поддерживаю инициативу, переключив большее внимание с безопасности на мошенничество», - отметил он.

По его словам, штрафов в такой ситуации будет недостаточно, остановить мошенников сможет уголовная ответственность.

«Этот тип мошенничества очень сильно бьет по кошельку наших граждан, а потом и на эксплуатацию влияет, так как машине требуется больше ремонта. Вводить ответственность необходимо, а подобные действия приравнять к мошенничеству. По мошенничеству у нас может быть и уголовная статья. Это еще хуже, чем мошенничество по телефону. Надо понимать, что это очень глубинная проблема, которая существует с 90-х годов, начали привозить машины кораблями, продавать старые под видом более новых. Этой проблеме больше 30 лет», - добавил собеседник НСН.

В прошлом году ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) также выступила с предложением штрафовать автомобилистов за скручивание пробега на 300 тысяч рублей. Но законопроект так и не был внесен в Госдуму, передает «Радиоточка НСН».

