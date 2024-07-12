В Госдуме призвали наказывать «уголовкой» за скручивание автопробега
Виталий Ефимов заявил НСН, что такой тип мошенничества сегодня очень распространен и серьезно бьет по кошельку россиян.
Мошенники должны нести уголовную ответственность за скручивание автопробега, так как эту проблему не получается решить уже более 30 лет, заявил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов в разговоре с НСН.
Зампред комитета Госдумы по безопасности от «Единой России» Анатолий Выборный предложил штрафовать за скрученный пробег на автомобилях. По его словам, ответственность за это отсутствует, при том, что фиктивные показатели одометра имеют более половины машин, продающихся на вторичном рынке.
«Исправность машины определяется не этим показателем. Здесь вопрос безопасности, наверное, не так остро стоит, но надо разобраться. Все-таки человек надеется, что машина исправная, а там больше проблем. При этом любой автомобиль на линию должен выходить исправным вне зависимости от пробега. Это предложение связано именно с мошенничеством. Многие наши люди попадаются на это. Поэтому я полностью поддерживаю инициативу, переключив большее внимание с безопасности на мошенничество», - отметил он.
По его словам, штрафов в такой ситуации будет недостаточно, остановить мошенников сможет уголовная ответственность.
«Этот тип мошенничества очень сильно бьет по кошельку наших граждан, а потом и на эксплуатацию влияет, так как машине требуется больше ремонта. Вводить ответственность необходимо, а подобные действия приравнять к мошенничеству. По мошенничеству у нас может быть и уголовная статья. Это еще хуже, чем мошенничество по телефону. Надо понимать, что это очень глубинная проблема, которая существует с 90-х годов, начали привозить машины кораблями, продавать старые под видом более новых. Этой проблеме больше 30 лет», - добавил собеседник НСН.
В прошлом году ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) также выступила с предложением штрафовать автомобилистов за скручивание пробега на 300 тысяч рублей. Но законопроект так и не был внесен в Госдуму, передает «Радиоточка НСН».
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