В Северной Осетии при столкновении поезда и машины погибли два человека

В Северной Осетии на железнодорожном переезде легковой автомобиль столкнулся с поездом, сообщило региональное управление МЧС.

В Кузбассе два вагона сошли с рельсов при столкновении машины с грузовым поездом

ДТП произошло в 20:15 в районе села Эльхотово. Автомобиль ВАЗ-2106 столкнулся с поездом, следовавшим из Владикавказа в Адлер.

Двое пассажиров автомобиля погибли. В поезде пострадавших нет. В 21:44 состав продолжил движение.

Ранее в Ульяновской области произошло лобовое столкновение маневрового поезда и пассажирского состава, следовавшего по маршруту «Адлер-Пермь». В результате инцидента никто не погиб, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобилиПоездДТПСеверная Осетия

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