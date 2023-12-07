В Северной Осетии при столкновении поезда и машины погибли два человека
В Северной Осетии на железнодорожном переезде легковой автомобиль столкнулся с поездом, сообщило региональное управление МЧС.
ДТП произошло в 20:15 в районе села Эльхотово. Автомобиль ВАЗ-2106 столкнулся с поездом, следовавшим из Владикавказа в Адлер.
Двое пассажиров автомобиля погибли. В поезде пострадавших нет. В 21:44 состав продолжил движение.
Ранее в Ульяновской области произошло лобовое столкновение маневрового поезда и пассажирского состава, следовавшего по маршруту «Адлер-Пермь». В результате инцидента никто не погиб, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru