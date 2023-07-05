В Госдуме призвали добиться естественного падения спроса на продукцию Apple

Необходимо создавать условия, чтобы спрос на технику Apple в России упал по естественным причинам, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин РИА Новости.

Он отметил, что есть вопросы к безопасности иностранных гаджетов и операционных систем. Но запрещать гаджеты, по его словам, не нужно, необходимо, чтобы граждане сами отказались от них, чтобы это был добровольный выбор.