В Госдуме призвали добиться естественного падения спроса на продукцию Apple

Необходимо создавать условия, чтобы спрос на технику Apple в России упал по естественным причинам, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин РИА Новости.

Он отметил, что есть вопросы к безопасности иностранных гаджетов и операционных систем. Но запрещать гаджеты, по его словам, не нужно, необходимо, чтобы граждане сами отказались от них, чтобы это был добровольный выбор.

«Отпуск вместо нового айфона»: В России стали реже покупать гаджеты

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил «Радиоточке НСН», что компания Apple создает специальные бэкдоры, которые спецслужбы США могут использовать для получения полного доступа к содержимому телефона. По его словам, Apple официально заявляет, что никакой слежки вестись не может, но российских чиновников и политиков не зря переводят на технику других компаний. Доказано, что такие истории происходили неоднократно с рядом политиков, включая Меркель, добавил он.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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