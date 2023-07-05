В Госдуме призвали добиться естественного падения спроса на продукцию Apple
Необходимо создавать условия, чтобы спрос на технику Apple в России упал по естественным причинам, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин РИА Новости.
Он отметил, что есть вопросы к безопасности иностранных гаджетов и операционных систем. Но запрещать гаджеты, по его словам, не нужно, необходимо, чтобы граждане сами отказались от них, чтобы это был добровольный выбор.
Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил «Радиоточке НСН», что компания Apple создает специальные бэкдоры, которые спецслужбы США могут использовать для получения полного доступа к содержимому телефона. По его словам, Apple официально заявляет, что никакой слежки вестись не может, но российских чиновников и политиков не зря переводят на технику других компаний. Доказано, что такие истории происходили неоднократно с рядом политиков, включая Меркель, добавил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru