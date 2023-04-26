В Госдуме призвали доверить гражданским охрану границ России
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в настоящее время у России нет возможностей обеспечить охрану границ войсковыми подразделениями пограничных войск, сообщает Ura.ru.
По его мнению, решением сложившейся ситуации могли бы стать народные гражданские дружины, созданные из числа местных добровольцев для защиты границ от диверсантов.
«Задействовать на добровольной основе местное население, на мой взгляд, это вполне реально... Во многих странах это практикуется. В том числе и в бывшей просвещенной Европе», — указал депутат.
Он добавил, в первую очередь следует принять принципиальное решение о создании таких дружин, а затем поднимать вопросы об их структуре и вооружении.
Ранее Картаполов заявил, что электронные повестки весной будут рассылать в тестовом режиме, юридической силы они иметь не будут, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 012 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 582 / сут.
- Компания Wintershall Dea объявила об окончательном уходе из России
- Италия поддержала вступление Украины в Евросоюз
- Стала известна победительница конкурса «Миссис Москва-2023»
- Пригожин предрек наступление ВСУ через две недели
- Совет Федерации одобрил пожизненное лишение свободы за госизмену
- РПЦ призвала запретить искусственный интеллект с человеческим лицом
- ВСУ атаковали поселок Красное в Белгородской области
- Совфед одобрил лишение приобретённого гражданства России за дискредитацию ВС РФ
- В Госдуме призвали доверить гражданским охрану границ России
- Путин и Пашинян подтвердили важность неукоснительного соблюдения договоренностей по Карабаху
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru