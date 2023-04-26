В Госдуме призвали доверить гражданским охрану границ России

По его мнению, решением сложившейся ситуации могли бы стать народные гражданские дружины, созданные из числа местных добровольцев для защиты границ от диверсантов.

«Задействовать на добровольной основе местное население, на мой взгляд, это вполне реально... Во многих странах это практикуется. В том числе и в бывшей просвещенной Европе», — указал депутат.

Он добавил, в первую очередь следует принять принципиальное решение о создании таких дружин, а затем поднимать вопросы об их структуре и вооружении.

Ранее Картаполов заявил, что электронные повестки весной будут рассылать в тестовом режиме, юридической силы они иметь не будут, сообщает RT.