Силовики vs строители. Кто перерабатывает сверхурочно в России

Почти половина опрошенных россиян (47%) заявили, что они работают сверхурочно. Об этом говорят результаты исследования аналитического центра сервиса для управления бизнесом «Битрикс24».

Депутат Госдумы Олег Шеин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал сферы, где работники вынуждены сталкиваться с переработками.

«Там где однозначно переработки могут быть высокими – это, конечно, люди, работающие на малых предпринимателей, на транспорте, а также в сфере услуг. Еще в строительстве в силу отсутствия там трудовых договоров, что позволяет привлекать людей более широко. Но озвученные цифры характерные. На госкорпорациях есть переработка, но также есть модель трудового кодекса, которые эти переработки ограничивает. А вот определенного рода размеренность в работе есть у силовиков», - выразил предположение он.