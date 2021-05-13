Силовики vs строители. Кто перерабатывает сверхурочно в России
Депутат Госдумы Олег Шеин в интервью НСН призвал вести борьбу против бизнеса, который использует тотально неофициальные трудовые договоры.
Почти половина опрошенных россиян (47%) заявили, что они работают сверхурочно. Об этом говорят результаты исследования аналитического центра сервиса для управления бизнесом «Битрикс24».
Депутат Госдумы Олег Шеин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал сферы, где работники вынуждены сталкиваться с переработками.
«Там где однозначно переработки могут быть высокими – это, конечно, люди, работающие на малых предпринимателей, на транспорте, а также в сфере услуг. Еще в строительстве в силу отсутствия там трудовых договоров, что позволяет привлекать людей более широко. Но озвученные цифры характерные. На госкорпорациях есть переработка, но также есть модель трудового кодекса, которые эти переработки ограничивает. А вот определенного рода размеренность в работе есть у силовиков», - выразил предположение он.
Олег Шеин добавил, что для борьбы с неофициальным трудовым устройством следует применять санкции в отношении этих организаций.
«Проблема рабочего класса в России заключается в том, что у него не заключены никакие договоры. Работодатели не заключает трудовые договоры с людьми. Все понятия отпусков, продолжительности рабочего дня носят исключительно характер устной договоренности. В этих условиях прописывать какие-то нормы бессмысленно. Они и так прописаны. В законодательстве обозначено, что общий объем переработки не должен превышать 120 часов в год. Расширять гарантии работникам не имеет смысла, они не функционируют в условиях, когда не было самих трудовых договоров. Нужно вводить какие-то меры, обеспечивающие заключение контрактов. Например, для бизнеса исключение каких-то льготных налоговых режимов, если бизнес привлекает неофициально рабочую силу. Исключение такого сорта бизнеса к государственным закупкам», - отметил депутат.
Он предложил возвращаться к прежнему трудовому законодательству с гарантиями профсоюзов, с ограничениями срочных контрактов, правом на забастовки, и вести борьбу против того бизнеса, который использует тотально неофициальные трудовые договоры.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+0 / сут.
Умерли
114 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+0 / сут.
- Главы МИД России и Азербайджана обсудили обострение на армяно-азербайджанской границе
- Осужденный за госизмену экс-сотрудник ФСБ Докучаев досрочно освобожден
- Скончалась заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова
- Bloomberg: Colonial Pipeline заплатила хакерам $5 млн
- Дерипаска прокомментировал слова Мишустина о жадности производителей и торговых сетей
- «Выдумка и стоны». Захарова ответила на обвинения США в давление на СМИ
- В Швеции заявили о способности создать России «военные проблемы»
- В Армении заявили о провокации со стороны азербайджанских ВС
- СМИ: Российские военные заблокировали колонну США в Сирии
- Тишковец предрек России рекордную за последние сто лет жару
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru