В Госдуме признали проблему нехватки лекарств в регионах

Зампредседателя Государственной думы в эфире НСН призвал Минздрав и правительство эффективно решить эту проблему.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал недопустимой нехватку лекарств на фоне эпидемии коронавируса.

Заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой в эфире НСН признал, что такая проблема в регионах существует, отметив важность ее оперативного решения.

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«Вы знаете, что во многих регионах такая проблема есть. Очень важно, чтобы Минздрав вместе с правительством эффективно работал над ее решением. Сегодня, когда в буквальном смысле жизнь наших сограждан в руках врачей, важно, чтобы медики и организаторы здравоохранения делали все возможное для того, чтобы сократить количество заболевших, особенно это касается небольших городов и поселков нашей огромной страны», – сказал он.

Кроме того, Толстой в эксклюзивном интервью НСН объяснил, почему Дума планирует вернуться к очному формату международных встреч уже в текущем году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусЛекарстваПетр ТолстойГосдума
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