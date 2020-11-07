В Госдуме признали проблему нехватки лекарств в регионах

«Вы знаете, что во многих регионах такая проблема есть. Очень важно, чтобы Минздрав вместе с правительством эффективно работал над ее решением. Сегодня, когда в буквальном смысле жизнь наших сограждан в руках врачей, важно, чтобы медики и организаторы здравоохранения делали все возможное для того, чтобы сократить количество заболевших, особенно это касается небольших городов и поселков нашей огромной страны», – сказал он.

Кроме того, Толстой в эксклюзивном интервью НСН объяснил, почему Дума планирует вернуться к очному формату международных встреч уже в текущем году.

