Толстой призвал Минздрав решить проблему нехватки лекарств
Зампредседателя Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Российская вакцина от COVID-19 поступит в Европу
Небольшой объем российской вакцины от коронавируса поступит в Венгрию в грядущем декабре для проверки и завершения процесса лицензирования.
Петр Толстой: «Конечно же, пандемия коронавируса остается главной темой. И поступления вакцины в Европу – хорошая новость. Правда, Еврокомиссия уже пригрозила административными мерами Венгрии за использование нашей вакцины. Но, дай бог, чтобы эта вакцина помогла не только в Евросоюзе, а, самое главное, в нашей стране. Поэтому будем надеяться, что выздоровевших будет больше, чем заболевших», – отметил в интервью НСН Пётр Толстой.
Мишустин назвал недопустимой нехватку лекарств
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал недопустимой нехватку лекарств на фоне эпидемии коронавируса.
Петр Толстой: «Вы знаете, что во многих регионах такая проблема есть. Очень важно, чтобы Минздрав вместе с правительством эффективно работал над ее решением. Сегодня, когда в буквальном смысле жизнь наших сограждан в руках врачей, важно, чтобы медики и организаторы здравоохранения делали все возможное для того, чтобы сократить количество заболевших, особенно, это касается небольших городов и поселков нашей огромной страны», – сказал он слушателям НСН.
Госдума хочет вернуться к личным встречам до конца 2020 года
Дума планирует до конца года вернуться к очному формату международных встреч. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
Петр Толстой: «Все больше и больше контактов с коллегами происходит на удаленке, но есть вещи, которые, кроме как при личной встрече, решить нельзя», – прокомментировал он для НСН.
ОБСЕ рекомендуют провести перевыборы в Белоруссии из-за найденных погрешностей
Выборы президента в Белоруссии имели видимые погрешности, не отвечали нормам по мониторингу за электоральным процессом. А также подтвердились заявления о том, что выборы не были свободными и справедливыми. Об этом говорится в докладе ОБСЕ, передает ТАСС.
Петр Толстой: «ОБСЕ рекомендуют провести перевыборы в Белоруссии, потому что им не нравится Александр Лукашенко и не нравится процедура выборов. Удивительно, почему они до сих пор не предлагают провести повторные выборы президента Соединенных Штатов. Там тоже много нарушений, жалоб, особенно, связанных с голосованием по почте», – подчеркнул он в эфире НСН.
Россияне назвали главные символы страны
Россияне назвали главные символы страны. Помимо герба и флага ими стали фильм «Ирония судьбы, или С легким паром», роман Льва Толстого «Война и мир» и салат «Оливье». Об этом пишет ВЦИОМ.
Петр Толстой: «Опрос был проведен накануне 4 ноября, Дня народного единства. Россия такая страна, где объединены самые разные народы и культуры, поэтому надеюсь, мы ограничимся не только этими символами», – подытожил в беседе с НСН Пётр Толстой.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+20 582 / сут.
Умерли
29 887+378 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+16 955 / сут.
- Замглавы правительства Оверчук попал в ДТП в Москве
- Трамп заявил о продолжении борьбы с незаконными избирательными бюллетенями
- Глава Минздрава: 250 тысяч россиян лечатся от COVID-19 в больницах
- Выяснилось, чем болен вратарь сборной и «Динамо» Шунин
- СМИ: Трамп может уволить глав Минобороны, ЦРУ и ФБР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru