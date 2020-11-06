Толстой призвал Минздрав решить проблему нехватки лекарств

Петр Толстой: «Вы знаете, что во многих регионах такая проблема есть. Очень важно, чтобы Минздрав вместе с правительством эффективно работал над ее решением. Сегодня, когда в буквальном смысле жизнь наших сограждан в руках врачей, важно, чтобы медики и организаторы здравоохранения делали все возможное для того, чтобы сократить количество заболевших, особенно, это касается небольших городов и поселков нашей огромной страны», – сказал он слушателям НСН.

