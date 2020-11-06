Толстой призвал Минздрав решить проблему нехватки лекарств

Зампредседателя Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Российская вакцина от COVID-19 поступит в Европу

Небольшой объем российской вакцины от коронавируса поступит в Венгрию в грядущем декабре для проверки и завершения процесса лицензирования.

Петр Толстой: «Конечно же, пандемия коронавируса остается главной темой. И поступления вакцины в Европу – хорошая новость. Правда, Еврокомиссия уже пригрозила административными мерами Венгрии за использование нашей вакцины. Но, дай бог, чтобы эта вакцина помогла не только в Евросоюзе, а, самое главное, в нашей стране. Поэтому будем надеяться, что выздоровевших будет больше, чем заболевших», – отметил в интервью НСН Пётр Толстой.

2

Мишустин назвал недопустимой нехватку лекарств

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал недопустимой нехватку лекарств на фоне эпидемии коронавируса.

Петр Толстой: «Вы знаете, что во многих регионах такая проблема есть. Очень важно, чтобы Минздрав вместе с правительством эффективно работал над ее решением. Сегодня, когда в буквальном смысле жизнь наших сограждан в руках врачей, важно, чтобы медики и организаторы здравоохранения делали все возможное для того, чтобы сократить количество заболевших, особенно, это касается небольших городов и поселков нашей огромной страны», – сказал он слушателям НСН.

3

Госдума хочет вернуться к личным встречам до конца 2020 года

Дума планирует до конца года вернуться к очному формату международных встреч. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Петр Толстой: «Все больше и больше контактов с коллегами происходит на удаленке, но есть вещи, которые, кроме как при личной встрече, решить нельзя», – прокомментировал он для НСН.

4

ОБСЕ рекомендуют провести перевыборы в Белоруссии из-за найденных погрешностей

Выборы президента в Белоруссии имели видимые погрешности, не отвечали нормам по мониторингу за электоральным процессом. А также подтвердились заявления о том, что выборы не были свободными и справедливыми. Об этом говорится в докладе ОБСЕ, передает ТАСС.

Петр Толстой: «ОБСЕ рекомендуют провести перевыборы в Белоруссии, потому что им не нравится Александр Лукашенко и не нравится процедура выборов. Удивительно, почему они до сих пор не предлагают провести повторные выборы президента Соединенных Штатов. Там тоже много нарушений, жалоб, особенно, связанных с голосованием по почте», – подчеркнул он в эфире НСН.

5

Россияне назвали главные символы страны

Россияне назвали главные символы страны. Помимо герба и флага ими стали фильм «Ирония судьбы, или С легким паром», роман Льва Толстого «Война и мир» и салат «Оливье». Об этом пишет ВЦИОМ.

Петр Толстой: «Опрос был проведен накануне 4 ноября, Дня народного единства. Россия такая страна, где объединены самые разные народы и культуры, поэтому надеюсь, мы ограничимся не только этими символами», – подытожил в беседе с НСН Пётр Толстой.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
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