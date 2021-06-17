В Госдуме приняли закон о блокировке сайтов мошенников без суда
Госдума приняла закон о внесудебной блокировке мошеннических сайтов, сообщило РИА Новости.
Теперь Банк России сможет включать сомнительные сайты в единый реестр для их последующей блокировки. Сообщается, что закон направлен против финансовых пирамид, сайтов со сходством доменных имен и тех, кто предлагает финансовые услуги, которые не имеет права оказывать.
Кроме того, ЦБ сможет обратиться в суд, а после и в Роскомнадзор, чтобы против сайтов мошенников приняли меры по ограничению доступа к информационным ресурсам. Председатель Центробанка и его зам также смогут обращаться в Генпрокуратуру по этому поводу. Закон вступит в силу с 1 декабря 2021 года.
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