В Госдуме придумали, кем заменить мигрантов на стройках Москвы

Мигрантов из-за рубежа на стройках российской столицы можно будет заменить отечественными рабочими из других регионов. Так полагает заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Она считает верным намерением заменить иностранные кадры на российские. По словам Депутата, если всё будет сделано официально и прозрачно, жители соседних регионов охотно отправятся в Москву на заработки.

«Потому что сейчас действительно в регионах нет работы. Если это будет централизовано, будут заключатся договоры с соседними субъектами РФ, а Москва предоставит защиту прав рабочих и будет легально трудоустраивать жителей регионов, то, я думаю, есть возможность набрать необходимое число рабочих для столичных строек», — отметила Разворотнева в эфире «Радио 1».

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Депутат напомнила, что спрос на работников есть не только на стройках Москвы но и в рамках программы капитального ремонта зданий, жилья.

Ранее заместитель мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил о планах отказа от использования труда мигрантов на стройках мегаполиса.

В мигрантах в первую очередь заинтересованы работодатели, напомнил ранее депутат Госдумы VI и VII созывов от Дагестана, доктор физико-математических наук, профессор Гаджимет Сафаралиев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Трудовые мигранты
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