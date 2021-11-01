В Госдуме придумали, кем заменить мигрантов на стройках Москвы
Мигрантов из-за рубежа на стройках российской столицы можно будет заменить отечественными рабочими из других регионов. Так полагает заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Она считает верным намерением заменить иностранные кадры на российские. По словам Депутата, если всё будет сделано официально и прозрачно, жители соседних регионов охотно отправятся в Москву на заработки.
«Потому что сейчас действительно в регионах нет работы. Если это будет централизовано, будут заключатся договоры с соседними субъектами РФ, а Москва предоставит защиту прав рабочих и будет легально трудоустраивать жителей регионов, то, я думаю, есть возможность набрать необходимое число рабочих для столичных строек», — отметила Разворотнева в эфире «Радио 1».
Депутат напомнила, что спрос на работников есть не только на стройках Москвы но и в рамках программы капитального ремонта зданий, жилья.
Ранее заместитель мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил о планах отказа от использования труда мигрантов на стройках мегаполиса.
В мигрантах в первую очередь заинтересованы работодатели, напомнил ранее депутат Госдумы VI и VII созывов от Дагестана, доктор физико-математических наук, профессор Гаджимет Сафаралиев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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