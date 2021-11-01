В Госдуме придумали, кем заменить мигрантов на стройках Москвы

Мигрантов из-за рубежа на стройках российской столицы можно будет заменить отечественными рабочими из других регионов. Так полагает заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Она считает верным намерением заменить иностранные кадры на российские. По словам Депутата, если всё будет сделано официально и прозрачно, жители соседних регионов охотно отправятся в Москву на заработки.

«Потому что сейчас действительно в регионах нет работы. Если это будет централизовано, будут заключатся договоры с соседними субъектами РФ, а Москва предоставит защиту прав рабочих и будет легально трудоустраивать жителей регионов, то, я думаю, есть возможность набрать необходимое число рабочих для столичных строек», — отметила Разворотнева в эфире «Радио 1».