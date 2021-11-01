В Дагестане предрекли рост преступности в случае ухода мигрантов со строек
России необходима миграционная служба и четкий контроль за миграцией, считает Гаджимет Сафаралиев.
В мигрантах в первую очередь заинтересованы работодатели, напомнил депутат Госдумы VI и VII созывов от Дагестана, доктор физико-математических наук, профессор Гаджимет Сафаралиев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев заявил о дефиците трудовых ресурсов на стройках Москвы. При этом столице, по словам Бочкарева, необходимо отказываться от строителей-мигрантов и увеличивать зарплату российским рабочим.
«Если есть мигранты, значит, есть какая-то востребованность в этом. Не идут туда наши граждане, и невыгодны они нашим работодателям. Работодателю проще заплатить 50 тысяч мигранту и еще иметь с этого необлагаемые налогом доходы, чем платить 150 тысяч россиянину. У нас всё зависит от работодателей, они определяют картину. Мы говорим, что у нас 40 тысяч мигрантов, но это зарегистрированные, а сколько незарегистрированных работают? Должна система работать, по которой мы могли бы определять, в каких регионах нужны мигранты. Этим раньше занималась миграционная служба, была утвержденная концепция, были указаны потребности определенных регионов. Потом службу ликвидировали, функции передали МВД и забыли про это дело. Что касается строительства, то не так просто всё сделать. И потом, не надо концентрировать всё в одной Москве. Я знаю данные по регионам, там около 20% мигрантов, и порядка 80% - это Москва», - отметил профессор.
По словам Сафаралиева, отказ от мигрантов в строительстве приведет к росту преступности.
«Если мигрантов лишить работы в строительстве, возрастет преступность. Начнется передел влияния, наверняка у них будут этнические преступные группировки, которые занимаются каким-то преступным бизнесом: где-то наркотики, где-то другие дела. Те столкновения, которые мы видим между мигрантами, это только поверхностные проявления внутримигрантских дел. Нужно понимать, для чего нам нужны мигранты, в каких областях, в каких регионах, в какой степени, с какой квалификацией. Раньше была служба, был какой-то анализ, от глав регионов получали информацию. Сейчас я не знаю, но если это есть – давайте по этим правилам работать, давайте власти будут определять, почему мигрант едет, с какой целью, временную визу он хочет получить или постоянную. Исходя из этого уже выводы можно делать. Инициативу Бочкарева можно претворить в жизнь, но только если хватит специалистов, которые готовы пойти на стройку. Многие не хотят, это тяжелый физический труд. Во многих странах граждане не задействованы на подобных работах, работают мигранты, которые приезжают зарабатывать деньги. У нас и страна огромная, в этом плане тоже сложнее. Эти вещи надо регулировать. А заменить полностью мигрантов – тогда и миграция не нужна. А иначе чем будут мигранты заниматься, подметать улицы? В основном они заняты в строительстве», - заключил Сафаралиев.
В России растет число преступлений среди мигрантов из-за их организованности, заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, заслуженный юрист России, полковник милиции в отставке Иван Соловьев.
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