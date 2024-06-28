В Госдуме предупредили об активизации мошенников на сайтах знакомств летом

В летнее время мошенники чаще создают фальшивые профили на сайтах знакомств, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, передает РИА Новости.

Он описал самую популярную схему, которую используют мошенники. По его словам, злоумышленники вовлекают жертву в доверительные отношения, а на самом деле манипулируют чувствами и эмоциями с целью выманить деньги или получить какие-то данные, а уже потом выкрасть средства.

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Ранее пользователям Telegram стал доступен первый селективный сервис знакомств TON Dating, созданный на блокчейне The Open Network. Отмечается, что пользователям для создания профиля потребуется пройти многоступенчатую верификацию. Доступ будет бесплатным только для женщин, мужчинам придётся заплатить 2500 звёзд или 5700 рублей в месяц.

Создатели нового сервиса знакомств TON Dating не ориентируются на россиян, потому что цена приложения слишком высока для российского рынка, заявил генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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