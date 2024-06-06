Суд в Москве арестовал альфонса с сайтов знакомств

Черёмушкинский суд Москвы арестовал ранее судимого афериста Сергея Любовникова, выманивавшего деньги у девушек из приложений для знакомств. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Там уточнили, что мужчина «манипулировал сердцами свободных женщин» и, придерживаясь легенды. Он делился с ними вымышленной историей своей жизни, рассказывая, что служил в органах и что у него есть «стремительно развивающийся бизнес».

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После этого мошенник предлагал девушкам сомнительные способы заработка либо под предлогом случайных неприятностей занимал у женщин крупные суммы денег. Одна из девушек пожаловалась в полицию. Число пострадавших, как и сумму ущерба в суде не уточнили.

Известно также, что ранее Любовников уже был осужден на условный срок.



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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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