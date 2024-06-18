Пользователям Telegram стал доступен сервис знакомств TON Dating

По словам основателя сервиса и экс-руководителя «VK Знакомств» Владимира Махова, для создания профиля потребуется пройти многоступенчатую верификацию. Отмечается, что данный механизм схож с защитой, применяемой в онлайн-банкинге, что позволяет отсечь ботов и сомнительные запросы.

Для женщин регистрация в TON Dating будет бесплатной, а вот мужчинам придётся раскошелиться - месяц подписки обойдётся либо в 2 500 единиц виртуальной валюты Telegram Stars, либо в 5 700 рублей.

«Все пользователи могут монетизировать проведённое в сервисе время благодаря алгоритму майнинга», - заключил Махов.

Ранее сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что ежемесячно мессенджером пользуются порядка 900 млн человек, при этом половина их них - ежедневно, сообщает RT.

