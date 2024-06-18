Пользователям Telegram стал доступен сервис знакомств TON Dating
Пользователям Telegram стал доступен первый селективный сервис знакомств TON Dating, созданный на блокчейне The Open Network. Об этом сообщает пресс-служба приложения.
По словам основателя сервиса и экс-руководителя «VK Знакомств» Владимира Махова, для создания профиля потребуется пройти многоступенчатую верификацию. Отмечается, что данный механизм схож с защитой, применяемой в онлайн-банкинге, что позволяет отсечь ботов и сомнительные запросы.
Для женщин регистрация в TON Dating будет бесплатной, а вот мужчинам придётся раскошелиться - месяц подписки обойдётся либо в 2 500 единиц виртуальной валюты Telegram Stars, либо в 5 700 рублей.
«Все пользователи могут монетизировать проведённое в сервисе время благодаря алгоритму майнинга», - заключил Махов.
Ранее сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что ежемесячно мессенджером пользуются порядка 900 млн человек, при этом половина их них - ежедневно, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru