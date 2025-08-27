Депутаты Госдумы предложили ввести единое удостоверение школьника

В своём обращении на имя главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова они указали на опыт Москвы, где уже действует «Карта москвича» для школьников. По мнению парламентариев, эту практику можно было бы распространить по всей стране.

Депутаты считают, что подобный документ, подтверждающий статус обучающегося, позволит избавить граждан и образовательные организации от лишней бюрократической нагрузки.

«Это позволит снять социальную напряжённость, устранить неудобства для родителей и детей, создать условия для плавного перехода к последующему нормативному закреплению инициативы», - подчёркивается в обращении.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что горячее питание в школах следует сделать бесплатным для всех обучающихся, сообщает RT.

