Депутаты Госдумы предложили ввести единое удостоверение школьника
В России необходимо ввести единое удостоверение школьника. Как сообщает РИА Новости, с такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Анна Скрозникова, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев.
В своём обращении на имя главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова они указали на опыт Москвы, где уже действует «Карта москвича» для школьников. По мнению парламентариев, эту практику можно было бы распространить по всей стране.
Депутаты считают, что подобный документ, подтверждающий статус обучающегося, позволит избавить граждан и образовательные организации от лишней бюрократической нагрузки.
«Это позволит снять социальную напряжённость, устранить неудобства для родителей и детей, создать условия для плавного перехода к последующему нормативному закреплению инициативы», - подчёркивается в обращении.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что горячее питание в школах следует сделать бесплатным для всех обучающихся, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутаты Госдумы предложили ввести единое удостоверение школьника
- В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ погиб человек
- Золотарев объяснил, почему фанаты книги редко довольны ее экранизацией
- В Госдуме назвали заявления Алиева политической конъюнктурой
- «Держат за лохов!»: Диетолог заявила, что китайские шарики не помогут похудеть
- Врио замгубернатора Курской области Базарова арестовали на два месяца
- В СПЧ назвали провокацией установку определяющих национальность камер
- Стивен Сигал зарегистрировал новый бизнес в России
- Трамп призвал привлечь Сороса и его сына к уголовной ответственности
- Самолет пытались поджечь в аэропорту Владикавказа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru