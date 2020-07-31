В Госдуме предложили запретить СМИ рассказывать подробности убийств

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить журналистам распространять детали и подробности жестоких убийств.

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«Да, я выступил с таким предложением. О том, что произошло убийство, рассказать можно. А вот каким образом, кто кого и как зарезал – нормальным людям знать не надо. Такая информация должна быть под грифом секретно», – прокомментировал он в беседе с НСН.

Инициатива вызвана рядом случаев расчленения в Санкт-Петербурге.

Кроме того, депутат Госдумы Виталий Милонов в эксклюзивном интервью НСН поддержал идею признавать недействительными декларации с арифметическими ошибками.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:УбийствоСМИГосдумаВиталий Милонов
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