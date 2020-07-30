СК возбудил дело после обнаружения расчлененного тела рэпера в Петербурге
После обнаружения расчлененного тела мужчины в доме на Невском проспекте в Санкт-Петербурге возбуждено дело об убийстве. Об этом сообщили в городском управлении СК.
Ранее стало известно, что тело украинского рэпера Александра Юшко, известного как Энди Картрайт, обнаружено в центре северной столицы. СМИ сообщают, что в полицию о смерти рэпера заявил адвокат, к которому обратилась жена Юшко, 36-летняя Марина Кохал. Женщина рассказала, что её муж умер четыре дня назад предположительно от передозировки, а она искала способ скрыть тело и расчленила его.
Сотрудники полиции обнаружили в квартире пять пакетов с частями тела, молоток, нож и разделочную доску, а также ножовку по металлу, отмечает телеканал 360.
А ранее стражи порядка задержали в северной столице подозреваемого в жестоком убийстве 24-летней жительницы Санкт-Петербурга. Им оказался её муж, 29-летний инвалид третьей группы. Мужчина заявил, что жена собиралась отнять у него ребёнка. По его признанию, он заранее приготовил топор и спрятал его, а затем пригласил жену.
Когда она приехала, мужчина ударил её топором по голове, а потом расчленил тело, чтобы замести следы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru