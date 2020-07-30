СК возбудил дело после обнаружения расчлененного тела рэпера в Петербурге

После обнаружения расчлененного тела мужчины в доме на Невском проспекте в Санкт-Петербурге возбуждено дело об убийстве. Об этом сообщили в городском управлении СК.

Ранее стало известно, что тело украинского рэпера Александра Юшко, известного как Энди Картрайт, обнаружено в центре северной столицы. СМИ сообщают, что в полицию о смерти рэпера заявил адвокат, к которому обратилась жена Юшко, 36-летняя Марина Кохал. Женщина рассказала, что её муж умер четыре дня назад предположительно от передозировки, а она искала способ скрыть тело и расчленила его.

Сотрудники полиции обнаружили в квартире пять пакетов с частями тела, молоток, нож и разделочную доску, а также ножовку по металлу, отмечает телеканал 360.