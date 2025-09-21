В Госдуме предложили запретить шестидневку в школах
Суббота должна быть полностью свободным днем у школьников, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.
По его словам, это необходимо, чтобы дети могли проводить время в кругу семьи. Депутат считает, что необходимо отменить задания на выходные дни. При этом выполнение домашних заданий в будние дни должно остаться, потому что школа «не успеет все дать» ученикам во время классной работы.
«Дети отдохнут и в понедельник с новыми силами [пойдут] на учебу», — отметил парламентарий.
Ранее стало известно, что Госдума может отменить классическую «домашку» в школах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
