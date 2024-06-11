В Госдуме предложили запретить семьям госслужащих иметь счета за границей

В частности, в законопрооекте речь идёт о супругах и несовершеннолетних детях лиц, занимающих должности федеральной и региональной госслужбы, а также должности в Центробанке, госкорпорациях, фондах и прочих организациях, созданных РФ.

Авторы предложили запретить родным указанных лиц «открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, а также владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

«Проект федерального закона разработан в целях повышения эффективности борьбы с коррупционными проявлениями», - отмечается в пояснительной записке.

Ранее Главное управление региональной безопасности Подмосковья анонсировало семинар по противодействию коррупции в подведомственных организациях, сообщает 360.ru.

