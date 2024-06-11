В Госдуме предложили запретить семьям госслужащих иметь счета за границей
Белгородская областная Дума внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий запрет родным госслужащих иметь счета в иностранных банках. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
В частности, в законопрооекте речь идёт о супругах и несовершеннолетних детях лиц, занимающих должности федеральной и региональной госслужбы, а также должности в Центробанке, госкорпорациях, фондах и прочих организациях, созданных РФ.
Авторы предложили запретить родным указанных лиц «открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, а также владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
«Проект федерального закона разработан в целях повышения эффективности борьбы с коррупционными проявлениями», - отмечается в пояснительной записке.
Ранее Главное управление региональной безопасности Подмосковья анонсировало семинар по противодействию коррупции в подведомственных организациях, сообщает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru