В Госдуме предложили запретить работу коллекторов

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме представили законопроект, который предлагает запретить работу коллекторов, RT.

Уточняется, что речь идет об организациях, которые занимаются деятельностью по возвращению просроченной задолженности.

Также депутаты выступили за запрет привлечения кредиторами третьих лиц, которые бы вынуждали должников отдать деньги.

Парламентарии ожидают, что подобные меры защитят граждан, которые оказались в сложной экономической ситуации.

Коллекторы призвали контролировать банки при взыскании задолженностей

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН рассказал, что ФССП будет вести реестр кредитных и микрофинансовых организаций. Эти структуры будут ограничены в своей деятельности: чтобы не было давления на должника.

В октябре 2022 года депутатами Госдумы уже был создан законопроект, принятие которого должно защитить россиян от противоправных действий коллекторов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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