В Госдуме предложили запретить работу коллекторов

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН рассказал, что ФССП будет вести реестр кредитных и микрофинансовых организаций. Эти структуры будут ограничены в своей деятельности: чтобы не было давления на должника.

В октябре 2022 года депутатами Госдумы уже был создан законопроект, принятие которого должно защитить россиян от противоправных действий коллекторов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

