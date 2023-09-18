В Госдуме предложили запретить продажу энергетиков несовершеннолетним
Необходимо продолжить работу по запрету энергетиков несовершеннолетними на федеральном уровне, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Султана Хамзаева.
Он намерен поднять в осеннюю сессию этот вопрос. Парламентарий напомнил, что соответствующая работа была начата в начале текущего года. «В вопросе защиты здоровья детей второстепенных вопросов быть не может», — указал депутат.
Хамзаев напомнил, что запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков гражданам до 18 лет действует на региональном уровне более чем в 30 субъектах. Отмечается, что такая практика успешна.
В январе депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — За Правду» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете продажи несовершеннолетним энергетических напитков. В пояснительной записке говорится, что необходимость запрета обусловлена тем, что молодые люди потребляют энергетики в количестве, которое наносит «безусловный вред их здоровью и формирует зависимость от них».
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