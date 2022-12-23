Голикова: в России прорабатывается запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним

Министерству здравоохранения и Минпромторгу поручено проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, сообщила на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

По его словам, планируется также нанесение на тару продукта соответствующей маркировки, кроме того предлагается ограничить максимальный объем тары указанных напитков не более 0,5 литрами.

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Вице-премьер уже поручила сформировать рабочую группу, которая разработает дорожную карту по формированию приверженности здоровому образу жизни молодежи, в том числе через проведение в СМИ и соцсетях информационной кампании против наркотиков и за популяризацию здорового образа жизни.

В качестве одной из мер предполагается при трансляции массовых мероприятий с участием молодежи включать в рекламные блоки информацию по мотивации молодежи к здоровому образу жизни, осознанному отказу от употребления наркотиков.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил бороться с алкоголизмом саморазвитием, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:МинпромторгМинздравЗдоровьеМолодежьТатьяна Голикова
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