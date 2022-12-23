Голикова: в России прорабатывается запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним

Министерству здравоохранения и Минпромторгу поручено проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, сообщила на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

По его словам, планируется также нанесение на тару продукта соответствующей маркировки, кроме того предлагается ограничить максимальный объем тары указанных напитков не более 0,5 литрами.