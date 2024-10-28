В Госдуме предложили запретить отказывать в трудоустройстве женщинам без детей
В Госдуме внесут законопроект, который запретит работодателям отказывать в приеме на работу женщинам без детей, сообщил председатель комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов, передает РИА Новости.
Депутат предлагает внести изменения в Трудовой кодекс. Свою инициативу Нилов объясняет тем, что работодатели зачастую скептически относятся к молодым женщинам без детей, так как в определенный момент такая сотрудница может уйти в декретный отпуск, что повлечет ряд последствий для работодателя.
Законодатель подчеркнул, что мера будет направлена на поддержку материнства в важный для страны Год семьи.
На максимальный размер пособия по беременности женщина может рассчитывать, если зарабатывает от 172 583 рублей в месяц или больше, сообщил ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Балынин отметил, что зарплата в предыдущие два года на уровне 172 583 рубля обеспечивает женщине получение максимального размера пособия. Однако по его словам, правильнее производить расчет от среднедневного заработка, а не от месячного. Так, максимальный дневной доход для пособия по беременности и родам в 2024 году равен 4 039,73 рублям, передает «Радиоточка НСН».
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