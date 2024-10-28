В Госдуме предложили запретить отказывать в трудоустройстве женщинам без детей

Законодатель подчеркнул, что мера будет направлена на поддержку материнства в важный для страны Год семьи.

На максимальный размер пособия по беременности женщина может рассчитывать, если зарабатывает от 172 583 рублей в месяц или больше, сообщил ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Балынин отметил, что зарплата в предыдущие два года на уровне 172 583 рубля обеспечивает женщине получение максимального размера пособия. Однако по его словам, правильнее производить расчет от среднедневного заработка, а не от месячного. Так, максимальный дневной доход для пособия по беременности и родам в 2024 году равен 4 039,73 рублям, передает «Радиоточка НСН».

