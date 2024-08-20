В Госдуме предложили запретить наказывать работников за опоздание в плохую погоду

Как сообщают авторы инициативы, на данный момент тяжелые погодные условия с моральной точки зрения являются уважительной причиной для опоздания. Однако это никак не отражено в законодательстве, потому ничто не мешает работодателю накладывать дисциплинарные взыскания.

Правительству России предстоит определить критерии и случаи, при которых работник сможет избежать наказания при плохой погоде.

Ранее в Верховном суде РФ отмечали, что опоздание из-за плохой погоды — не повод для увольнения, напоминает «Радиоточка НСН».

