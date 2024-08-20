В Госдуме предложили запретить наказывать работников за опоздание в плохую погоду
Госдума начала сбор отзывов на проект поправок в Трудовой кодекс, предлагающий ввести запрет на наказания работников за опоздания из-за тяжелых погодных условий, пишет «Российская газета».
Как сообщают авторы инициативы, на данный момент тяжелые погодные условия с моральной точки зрения являются уважительной причиной для опоздания. Однако это никак не отражено в законодательстве, потому ничто не мешает работодателю накладывать дисциплинарные взыскания.
Правительству России предстоит определить критерии и случаи, при которых работник сможет избежать наказания при плохой погоде.
Ранее в Верховном суде РФ отмечали, что опоздание из-за плохой погоды — не повод для увольнения, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Владислав Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака «ВБ»
- СМИ: Путин отказался встретиться с Дуровым в Баку
- Задержан обвиняемый в мошенничестве на 8,3 млн рублей коуч Сидоропуло
- Алаудинов: ВС России остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе
- В Димитрове в подконтрольной Киеву части ДНР эвакуируют учреждения и предприятия
- В Госдуме предложили запретить наказывать работников за опоздание в плохую погоду
- Площадь пожара в Пролетарске достигла 10 тысяч «квадратов»
- Народный банк Китая сохранил базовую ставку на уровне 3,35%
- Авария на котельных привела к отключению воды и света в Подольске
- Осужденной за поджог пункта помощи под Ярославлем обещали 2 тысячи долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru