В Госдуме предложили запретить наказывать работников за опоздание в плохую погоду

Госдума начала сбор отзывов на проект поправок в Трудовой кодекс, предлагающий ввести запрет на наказания работников за опоздания из-за тяжелых погодных условий, пишет «Российская газета».

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Как сообщают авторы инициативы, на данный момент тяжелые погодные условия с моральной точки зрения являются уважительной причиной для опоздания. Однако это никак не отражено в законодательстве, потому ничто не мешает работодателю накладывать дисциплинарные взыскания.

Правительству России предстоит определить критерии и случаи, при которых работник сможет избежать наказания при плохой погоде.

Ранее в Верховном суде РФ отмечали, что опоздание из-за плохой погоды — не повод для увольнения, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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