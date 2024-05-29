Роспотребнадзор призвал сократить рабочий день из-за жары

Отмечается, что рекомендуется сокращать рабочий день при повышении до +29 градусов на два часа, а если помещение нагрелось до +30,5 градусов – на четыре часа. Согласно данным, при наличии кондиционера нужно поддерживать температуру в помещении на уровне +24… +25 градусов.

Надзорное ведомство подчеркнуло, что проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше +32,5 градусов не рекомендуется.

Ранее МЧС России предупредило жителей столичного региона об аномально жаркой погоде с 29 по 31 мая, передает «Радиоточка НСН».

