Роспотребнадзор призвал сократить рабочий день из-за жары

Роспотребнадзор порекомендовал сократить рабочий день на час, если температура воздуха в помещении без кондиционера достигла +28,5 градусов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что рекомендуется сокращать рабочий день при повышении до +29 градусов на два часа, а если помещение нагрелось до +30,5 градусов – на четыре часа. Согласно данным, при наличии кондиционера нужно поддерживать температуру в помещении на уровне +24… +25 градусов.

Надзорное ведомство подчеркнуло, что проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше +32,5 градусов не рекомендуется.

Ранее МЧС России предупредило жителей столичного региона об аномально жаркой погоде с 29 по 31 мая, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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