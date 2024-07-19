Суд арестовал осквернившего христианский крест блогера из Дагестана
Суд в Москве арестовал дагестанского треш-стримера, который растоптал христианский крест и записал это на видео, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.
По данным следствия, мужчина снял на видео, как бросает на землю христианский крест и топчет его ногами. После этого он опубликовал этот ролик в интернете. На уроженца Дагестана заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих.
Позднее Следственный комитет опубликовал видео мужчины с извинениями христианам. С учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу 28-летнего мужчину. Сам обвиняемый не возражал против избрания данной меры пресечения.
Ранее стало известно, что полиция 16 июля задержала пенсионерку, которая написала «ГУР» (Главное управление разведки Украины) на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru