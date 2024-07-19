Суд арестовал осквернившего христианский крест блогера из Дагестана

Суд в Москве арестовал дагестанского треш-стримера, который растоптал христианский крест и записал это на видео, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По данным следствия, мужчина снял на видео, как бросает на землю христианский крест и топчет его ногами. После этого он опубликовал этот ролик в интернете. На уроженца Дагестана заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих.