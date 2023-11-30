В Госдуме предложили законодательно закрепить понятие «родительское собрание»

Парламентарии захотели внести изменения в закон об образовании и дополнить его пунктом про родительское собрание — «коллегиальный орган управления общеобразовательной организацией, действующий в целях развития образовательного процесса и достижения целей общеобразовательной организации» и в целях учета мнения родителей либо законных представителей учащихся.

В состав родительского собрания будут входить все родители (законные представители) учеников, и решения будут принимать простым большинством голосов присутствующих. Предполагается, что порядок работы собрания определят локальным нормативным актом образовательного учреждения. Депутаты предложили разрешить родительским собраниям принимать решения об использовании средств связи на уроках в учебных целях, примерном меню школьников, внеурочной деятельности, действии трудовых договоров преподавателей.

По словам Алексея Нечаева, положение о родительском собрании и его полномочиях необходимо прописать в уставе каждой школы. Сейчас важные решения в общеобразовательных организациях может принимать «только администрация, без учета мнения родителей».

Ранее «Новые люди» предложили предоставлять вне очереди места в детских садах детям до 6 лет из неполных семей, напоминает Ura.ru.

