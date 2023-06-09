В Самарской области выросло число жертв отравления сидром

В Самарской области выросло число жертв суррогатного напитка «Мистер Сидр», сообщает РИА Новости.

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По данным регионального минздрава, число жертв отравления суррогатным сидром выросло до 10.

Минздрав России ранее сообщил, что поддельным алкогольным напитком отравился 101 человек. Среди пострадавших пять несовершеннолетних и одна беременная женщина.

Первые случаи отравления зафиксированы 5 июня в Ульяновской области, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МВД России
ТЕГИ:Самарская ОбластьОтравлениеАлкоголь

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