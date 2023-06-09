В Самарской области выросло число жертв отравления сидром
9 июня 202319:19
В Самарской области выросло число жертв суррогатного напитка «Мистер Сидр», сообщает РИА Новости.
По данным регионального минздрава, число жертв отравления суррогатным сидром выросло до 10.
Минздрав России ранее сообщил, что поддельным алкогольным напитком отравился 101 человек. Среди пострадавших пять несовершеннолетних и одна беременная женщина.
Первые случаи отравления зафиксированы 5 июня в Ульяновской области, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru