Почти 50% многодетных россиянок получают меньше прожиточного минимума

Никитин подчеркнул, что если многодетная женщина работает по частичной занятости, то она получает в два раза меньше, чем за полный рабочий день. А если речь идет о вакансии, не требующей высшего образования, то тогда ее доход составляет 30-40 тысяч рублей.

Также Никитин отметил, что если рассматривать вакансию SMM-специалиста с гибким графиком, то можно рассчитывать на более высокую зарплату и возможность работать в свободные промежутки.

Ранее стало известно, что, согласно подсчетам сервиса «Работа.ру», больше всех зарабатывают java-разработчики (256 тысяч рублей), go-разработчики (235 тысяч рублей) и бурильщики (193 тысячи рублей), а также начальники строительных участков (от 180 тысяч рублей) и водители-дальнобойщики (175 тысяч рублей), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

