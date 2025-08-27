В Госдуме предложили выплачивать россиянам премию за долгий брак
Вместо пособий на проведение свадьбы россиянам следует выплачивать деньги за годы совместной жизни. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.
По её словам, она против выплаты денег на свадьбу, в том числе, из-за того, что «ради получения денег есть ложные бракосочетания».
Останина отметила, что было бы лучше ввести премии за годы, прожитые в браке. Например, пять тысяч рублей за пять лет совместный жизни, 10 тысяч рублей - за 10 лет.
«Я думаю, что вот это нужно отмечать. Факт вступления в брак — не свидетельство о крепости», — заключила парламентарий.
Ранее в комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства заявили, что пары, прожившие в браке 20 лет и более, заслуживают особого внимания со стороны государства, сообщает RT.
