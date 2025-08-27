В Госдуме предложили выплачивать россиянам премию за долгий брак

По её словам, она против выплаты денег на свадьбу, в том числе, из-за того, что «ради получения денег есть ложные бракосочетания».

Останина отметила, что было бы лучше ввести премии за годы, прожитые в браке. Например, пять тысяч рублей за пять лет совместный жизни, 10 тысяч рублей - за 10 лет.

«Я думаю, что вот это нужно отмечать. Факт вступления в брак — не свидетельство о крепости», — заключила парламентарий.

Ранее в комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства заявили, что пары, прожившие в браке 20 лет и более, заслуживают особого внимания со стороны государства, сообщает RT.

