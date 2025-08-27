Кению на конкурсе «Интервидение» представит певица Сана
Кению на международном музыкальном конкурсе «Интервидение - 2025» представит певица, ведущая и актриса Наташа Санайпей Танде, которая на родине известна под псевдонимом Сана.
Исполнительница является одной из трёх финалисток конкурса по поиску талантов Coca-Cola Popstars, которых объединили в группу «Sema», записавшую успешный альбом «Mwewe».
Также в карьере Наташи Санайпей Танде есть сотрудничество с большим количеством именитых кенийских артистов. Кроме того, в 2019 году она представляла Кению в качестве судьи африканского музыкального конкурса «Amazing Voices».
Ранее глава департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов заявил, что победитель «Интервидения - 2025» получит 30 млн рублей, сообщает RT.
